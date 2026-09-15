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Fêtes Galantes – Spectacle du Conservatoire Chartres

mercredi 16 juin 2027 · Chartres

Fêtes Galantes – Spectacle du Conservatoire Chartres

Informations pratiques

Début
mercredi 16 juin 2027
Fin
mercredi 16 juin 2027
Heure de début
20:00:00
Adresse
22 rue Saint Michel
Ville
28000 Chartres
Département
Eure-et-Loir
Tarif
Gratuit

Chartres

Fêtes Galantes – Spectacle du Conservatoire

22 rue Saint Michel Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2027-06-16 20:00:00
fin : 2027-06-16 21:00:00

Date(s) :
2027-06-16

Musique et danse mènent le bal !
Programme : pièces de musique ancienne avec danseurs. Coproduction en partenariat avec l’Association des Parents d’Élèves du Conservatoire.   .

22 rue Saint Michel Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

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English :

Music and dance set the tone!

L’événement Fêtes Galantes – Spectacle du Conservatoire Chartres a été mis à jour le 2026-09-05 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES

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