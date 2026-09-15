Informations pratiques

Chartres

Fêtes Galantes – Spectacle du Conservatoire

22 rue Saint Michel Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2027-06-16 20:00:00

fin : 2027-06-16 21:00:00

Date(s) :

2027-06-16

Musique et danse mènent le bal !

Programme : pièces de musique ancienne avec danseurs. Coproduction en partenariat avec l’Association des Parents d’Élèves du Conservatoire. .

22 rue Saint Michel Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Music and dance set the tone!

L’événement Fêtes Galantes – Spectacle du Conservatoire Chartres a été mis à jour le 2026-09-05 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES