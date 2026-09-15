Fêtes Galantes – Spectacle du Conservatoire Chartres
mercredi 16 juin 2027 · Chartres
Informations pratiques
Chartres
Fêtes Galantes – Spectacle du Conservatoire
22 rue Saint Michel Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2027-06-16 20:00:00
fin : 2027-06-16 21:00:00
Date(s) :
2027-06-16
Musique et danse mènent le bal !
Programme : pièces de musique ancienne avec danseurs. Coproduction en partenariat avec l’Association des Parents d’Élèves du Conservatoire. .
22 rue Saint Michel Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
Music and dance set the tone!
L’événement Fêtes Galantes – Spectacle du Conservatoire Chartres a été mis à jour le 2026-09-05 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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