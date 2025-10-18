FÊTES HISTORIQUES AU CHÂTEAU CHATEAU DE MERVILLE Merville

FÊTES HISTORIQUES AU CHÂTEAU CHATEAU DE MERVILLE Merville samedi 18 octobre 2025.

FÊTES HISTORIQUES AU CHÂTEAU

CHATEAU DE MERVILLE 2 place du Château Merville Haute-Garonne

Tarif : 16 – 16 – EUR

16

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-18

Pour la 10ème année consécutive, l’Histoire s’invite au Labyrinthe du Château de Merville le samedi 18 et dimanche 19 octobre 2025 !

Combattants, chevaliers, monnayeurs, arbalétriers… Le Château de Merville replonge au cœur de l’Histoire. Des gaulois jusqu’aux résistants de la seconde guerre mondiale, six compagnies et associations installeront leurs tentes et campements colorés dans le parc.

Tirs à l’arbalète ou au trait à poudre, fabrication de chandelles, combats de gladiateurs, déambulations en costumes d’époques et joutes courtoises au milieu des effluves de cuisine médiévale entendent faire revivre aux visiteurs des pans entiers d’histoire depuis l’époque gallo-romaine, jusqu’au XXème siècle 16 .

CHATEAU DE MERVILLE 2 place du Château Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 18 51

English :

For the 10th year running, History invites itself to the Château de Merville Labyrinth on Saturday 18th and Sunday 19th October 2025!

German :

Jahr in Folge lädt die Geschichte am Samstag, dem 18. und Sonntag, dem 19. Oktober 2025 in das Labyrinth des Schlosses von Merville ein!

Italiano :

Per il 10° anno consecutivo, la Storia arriva al Labirinto del Castello di Merville sabato 18 e domenica 19 ottobre 2025!

Espanol :

Por décimo año consecutivo, la Historia llega al Laberinto del Château de Merville el sábado 18 y el domingo 19 de octubre de 2025

L’événement FÊTES HISTORIQUES AU CHÂTEAU Merville a été mis à jour le 2025-09-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE