Fêtes, jardins et maisons bourgeoises – les lieux de la rencontre amoureuse au XVIIIe siècle Salle Paul Verlaine des Archives de Paris Paris jeudi 9 octobre 2025.

« Paris est tout petit pour ceux qui s’aiment, comme nous, d’un aussi grand amour » affirme Garance (Arletty) pour éconduire Frédérick (Pierre Brasseur) dans Les Enfants du paradis.

Où donc, « sous le ciel de Paris », naissent les couples d’amoureux et se nouent les relations fugaces ou durables ? Quels sont les lieux ou les situations propices à la rencontre ? Les Archives de Paris et le Comité d’histoire de la Ville de Paris ont invité historiens, sociologues et spécialistes de littérature pour mener l’enquête.

Ces cycles de conférences sont animés par des historiens, des chercheurs et des écrivains, et mettent à l’honneur les sources les plus diverses. Ces rencontres gratuites et ouvertes à tous sont l’occasion de faire connaître au plus grand nombre certains des fonds conservés aux Archives de Paris ou des éléments marquants de l’histoire parisienne.

Conférence par Élodie Ripoll, maîtresse de conférences en humanités numériques à l’université de Trèves, dans le cadre de la saison 1 du cycle « En quête(s) d’amour – Une histoire des relations amoureuses, XVIIIe-XXIe siècles : Se rencontrer »

Le jeudi 09 octobre 2025

de 17h00 à 18h30

gratuit

Conférences gratuites, sans inscription préalable, dans la limite des 90 places disponibles.

Public adultes. Jusqu’à 18 ans.

Salle Paul Verlaine des Archives de Paris 18 boulevard Sérurier 75019 18 boulevard SérurierParis

