Fêtes Jeanne d’Arc, Bibliothèque Parment, Rouen

Fêtes Jeanne d’Arc 21 avril – 16 mai Bibliothèque Parment Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-21T12:00:00+02:00 – 2026-04-21T23:59:59+02:00

Fin : 2026-05-16T00:00:00+02:00 – 2026-05-16T18:00:00+02:00

La bibliothèque Parment propose un éventail d’actions autour des fêtes Jeanne d’Arc. Profitez-en !Événements à venir :

Du mardi 21 avril au samedi 16 mai : exposition photographique – Reconstitutions

Samedi 16 mai : banquet participatif en compagnie de Martin Bostal

Samedi 16 mai : À vous de jouer, version médiévale

Samedi 16 mai : Légendes du monde sur les légendes arthuriennes

Bibliothèque Parment 8 All. Eugène Delacroix, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie

© Sarah Flipeau