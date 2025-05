Fêtes le Printemps aux Jardins du Bois de la Musse – Jardins familiaux du Bois de la Musse Nantes, 18 mai 2025 09:30, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-18 09:30 – 11:30

Gratuit : non Tout public

L’AJBM (Association des Jardins du Bois de la Musse) vous ouvre les portes des Jardins Familiaux du Bois de la Musse pour y fêter le printemps. Matinée de 9h30 à 11h30 :- Ateliers créatifs à l’inspiration végétale (Fleurs d’origami 10 € / Kokedama, Macramé 20 €)- Détendez-vous lors d’une séance de Yoga (15 €)- Tentez l’expérience d’un tatouage végétal au henné (à partir de 5 €)à 10h – Profitez d’une balade à travers l’histoire des maisons Castors (gratuit)> Réservation des ateliers et de la visite par SMS au 06 50 54 11 53 Après-midi de 14h30 à 19h :Marché de créations artisanalesVisite des jardins, sur site et petite pause dans la parcelle collective (de plantes aux vertus médicinales). Soutenez vos associations de quartier en leur achetant vos plants potagers produits localement. Pause musicale avec :à 16h : « La Fausse Compagnie » dans le cadre des Saisons Vagabondes 2025 : Venez tisser le lien avec le artistes de la Fausse Compagnie et découvrez leurs instruments Stroh. Une invitation au voyage vers un univers doux et sensible, poétique et décalé. à 17h30 : « Les artistes Odynymes », artistes de rue valorisant les arts urbains…

Jardins familiaux du Bois de la Musse Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

https://nature.metropole.nantes.fr 06 50 54 11 53