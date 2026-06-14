Lignan-sur-Orb

FÊTES LIGNANAISES

avenue Ingarrigues Lignan-sur-Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-17

Fête sur 3 jours avec spectacles, repas, concours de boules, toro piscine, musique live, DJ et soirée mousse à Lignan-sur-Orb.

Le Comité des Fêtes Lignanaises organise la traditionnelle fête de la ville et vous propose trois jours de festivités !

Au programme

Vendredi 17 juillet

– 18h ouverture de la buvette et snack

– 19h spectacle de danses sévillanes avec le groupe Artespagnol

– 20h repas L’authentique Paella de Paco

– 22h grande ambiance sous les lasers DJ Music play

Samedi 18 juillet

– 09h au boulodrome, concours de boules libre avec les Boules de l’orb

– 17h ouverture de la buvette et snack

– 18h30 toro piscine

– 20h repas La célèbre Fideua de Paco

– 22h soirée mousse DJ Music play

Dimanche 19 juillet

09h au square, concours de boules familial

10h animation FIT sportive ( tout niveau et en musique )

12h repas Moules-Frites ou Saucisse-Frites

18h30 toro piscine

20h animation musicale Saï saxo

20h Food-trucks .

avenue Ingarrigues Lignan-sur-Orb 34490 Hérault Occitanie +33 4 67 11 84 90 accueilmairie@lignansurorb.fr

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English :

A 3-day festival featuring performances, meals, a boules tournament, pool polo, live music, DJs, and a foam party in Lignan-sur-Orb.

L’événement FÊTES LIGNANAISES Lignan-sur-Orb a été mis à jour le 2026-06-14 par 34 ADT34