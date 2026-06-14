FÊTES LIGNANAISES Lignan-sur-Orb
FÊTES LIGNANAISES Lignan-sur-Orb vendredi 17 juillet 2026.
Lignan-sur-Orb
FÊTES LIGNANAISES
avenue Ingarrigues Lignan-sur-Orb Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-17
Fête sur 3 jours avec spectacles, repas, concours de boules, toro piscine, musique live, DJ et soirée mousse à Lignan-sur-Orb.
Le Comité des Fêtes Lignanaises organise la traditionnelle fête de la ville et vous propose trois jours de festivités !
Au programme
Vendredi 17 juillet
– 18h ouverture de la buvette et snack
– 19h spectacle de danses sévillanes avec le groupe Artespagnol
– 20h repas L’authentique Paella de Paco
– 22h grande ambiance sous les lasers DJ Music play
Samedi 18 juillet
– 09h au boulodrome, concours de boules libre avec les Boules de l’orb
– 17h ouverture de la buvette et snack
– 18h30 toro piscine
– 20h repas La célèbre Fideua de Paco
– 22h soirée mousse DJ Music play
Dimanche 19 juillet
09h au square, concours de boules familial
10h animation FIT sportive ( tout niveau et en musique )
12h repas Moules-Frites ou Saucisse-Frites
18h30 toro piscine
20h animation musicale Saï saxo
20h Food-trucks .
avenue Ingarrigues Lignan-sur-Orb 34490 Hérault Occitanie +33 4 67 11 84 90 accueilmairie@lignansurorb.fr
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English :
A 3-day festival featuring performances, meals, a boules tournament, pool polo, live music, DJs, and a foam party in Lignan-sur-Orb.
L’événement FÊTES LIGNANAISES Lignan-sur-Orb a été mis à jour le 2026-06-14 par 34 ADT34
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