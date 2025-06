Fêtes locales Abos 28 juin 2025 11:00

Pyrénées-Atlantiques

Marché des producteurs Ferme du Gioulé (charcuterie, échines de porc, frites belges, Ferme Coussirat (fromages de qualité), burgers de la Ferme Lou Rey et les Canelés 64.

Animations pour les enfants tir à la carabine, maquillage, pêche aux canards, piscine à bulles géantes, trampolines, bonbons, barbes à papa.

Trois concerts avec Rollmop’s, Jacks’n Fagots et Ryf.

Soirée animée par le podium Mix and Moove

23h30 feu d’artifice .

Abos 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine comitedesfetesabos@gmail.com

