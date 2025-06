Fêtes locales Andrein 28 juin 2025 07:00

Pyrénées-Atlantiques

Fêtes locales Salle des fêtes Andrein Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-06-28

fin : 2025-06-28

2025-06-28

Le village d’Andrein célèbre ses fêtes et propose un programme où chacun y trouve son bonheur, sportifs, gourmands et amateurs du dance floor….

11h30 assiette combinée préparée Ihidoy

13h30 tournois mus et ping-pong

20h apéritif

21h paëlla géante préparée par O’Maguy avec diffusion sur écran géant de la finale du top 14

23h bal avec le podium K-LIENTE .

Salle des fêtes

Andrein 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 97 19 68

