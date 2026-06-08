Argagnon

Fêtes locales

Argagnon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 08:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Petit-déjeuner

9h30 Marche

Pétanque

Inscription.

10h jet de but

Buvette et grillades.

Le soir repas animé par Jem’s et Lolo

Menu crudités, moules, frites, salade, fromage, tarte aux fruits, vin et café

Repas sur réservation. .

Argagnon 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 58 53 43

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Argagnon a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Coeur de Béarn