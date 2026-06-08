Fêtes locales Argagnon
Fêtes locales Argagnon samedi 4 juillet 2026.
Argagnon
Fêtes locales
Argagnon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 08:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Petit-déjeuner
9h30 Marche
Pétanque
Inscription.
10h jet de but
Buvette et grillades.
Le soir repas animé par Jem’s et Lolo
Menu crudités, moules, frites, salade, fromage, tarte aux fruits, vin et café
Repas sur réservation. .
Argagnon 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 58 53 43
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English : Fêtes locales
L’événement Fêtes locales Argagnon a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Coeur de Béarn