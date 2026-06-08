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Fêtes locales Argagnon

Fêtes locales Argagnon

Fêtes locales Argagnon samedi 4 juillet 2026.

Ville : 64300 Argagnon

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Argagnon

Fêtes locales

Argagnon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 08:00:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Petit-déjeuner
9h30 Marche
Pétanque
Inscription.
10h jet de but
Buvette et grillades.
Le soir repas animé par Jem’s et Lolo
Menu crudités, moules, frites, salade, fromage, tarte aux fruits, vin et café

Repas sur réservation.   .

Argagnon 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 58 53 43 

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Argagnon a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Coeur de Béarn