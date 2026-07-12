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AGENDA · Arrien

Fêtes locales Arrien

dimanche 12 juillet 2026 · Arrien

Fêtes locales Arrien

Informations pratiques

Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Ville
64420 Arrien
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Arrien

Fêtes locales

Arrien Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 20:00:00
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-12

20h ouverture bar à tapas et soirée animée par le Comité des fêtes « la Cantoumule ».   .

Arrien 64420 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   comite.arrien@gmail.com

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Arrien a été mis à jour le 2026-07-08 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran