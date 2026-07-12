AGENDA · Arrien
Fêtes locales Arrien
dimanche 12 juillet 2026 · Arrien
Informations pratiques
Arrien
Fêtes locales
Arrien Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 20:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
20h ouverture bar à tapas et soirée animée par le Comité des fêtes « la Cantoumule ». .
Arrien 64420 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine comite.arrien@gmail.com
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English : Fêtes locales
L’événement Fêtes locales Arrien a été mis à jour le 2026-07-08 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran