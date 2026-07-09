Informations pratiques

Arrosès

Fêtes locales

Arrosès Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 20:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Soirée moules/frites, animée par la banda les Zic-Bilh. 00h bal avec DJ Alex. .

Arrosès 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 19 64 59

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Arrosès a été mis à jour le 2026-07-09 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran