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Fêtes locales Arrosès

samedi 22 août 2026 · Arrosès

Fêtes locales Arrosès

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
20:00:00
Ville
64350 Arrosès
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Arrosès

Fêtes locales

Arrosès Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 20:00:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Soirée moules/frites, animée par la banda les Zic-Bilh. 00h bal avec DJ Alex.   .

Arrosès 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 19 64 59 

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Arrosès a été mis à jour le 2026-07-09 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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