Remise des clés de la ville par le Maire et lancement des fêtes 2025 avec l’apéro du Comité animé par le groupe Amstramgram.

20h, terrain de la Maison Money et du parc Municipal Concours de pétanque.

22h Bal avec l’orchestre Arpège et ses danseuses.

02h Fin des festivités. .

Artix 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 11 38 38 comitecpartix@yahoo.com

