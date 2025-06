Fêtes locales Artix 5 juillet 2025 07:30

Au lac le Lacot Inscription au concours de pêche aux poissons chats.

08h30 Début du concours. Amorçage autorisé. Une seule canne par pêcheur.

11h30 Fin du concours et pesage.

Cocktail déjeunatoire.

15h, face à l’ancienne caserne des pompiers Spectacle d’écarteurs et sauts de vachettes. Jeux dans l’arène avec les vachettes en folie avec la « Ganaderia Aventura ».

18h30 The beach lancer d’espadrilles.

23h Grand bal animé par le podium Box’son.

04h Fin des festivités. .

Artix 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 11 38 38 comitecpartix@yahoo.com

