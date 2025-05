Fêtes locales – Astis, 14 juin 2025 09:45, Astis.

Pyrénées-Atlantiques

Fêtes locales Astis Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14 09:45:00

fin : 2025-06-14

Date(s) :

2025-06-14

Ouverture des animations disponibles toute la journée. parcours zoo gonflable, foot fléchettes, jeu de combat sumo, maquillage, etc. 10h concours de pétanque. Buvette et restauration sur place. 14h/16h mini boum des enfants. 19h tapas, animé par le groupe PAZABAN. 21h repas sur réservation et soirée animée par DJ DJOUNS. .

Astis 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 46 25 14

L’événement Fêtes locales Astis a été mis à jour le 2025-05-21 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN