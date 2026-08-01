Informations pratiques

Auga

Fêtes locales

place de la Mairie Auga Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 10:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

10h30 marche augaraise. Boisson offerte avant le départ. 2 parcours proposés. 19h30 apéritif et repas communal animés par L’Esquipadje de la Lutz et Cerise on the Cake. .

place de la Mairie Auga 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 87 64 96

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Auga a été mis à jour le 2026-07-31 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran