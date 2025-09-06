Fêtes locales Aurions-Idernes
Fêtes locales Aurions-Idernes samedi 6 septembre 2025.
Fêtes locales
Salle des fêtes Aurions-Idernes Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2025-09-06
fin : 2025-09-06
2025-09-06
19h repas moules/frites animé par la « Lous Cailhabaris ».
23h bal animé par le podium « System D ». .
Salle des fêtes Aurions-Idernes 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 04 29
