Fêtes locales Aurions-Idernes samedi 6 septembre 2025.

Salle des fêtes Aurions-Idernes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-06

2025-09-06

19h repas moules/frites animé par la « Lous Cailhabaris ».

23h bal animé par le podium « System D ». .

Salle des fêtes Aurions-Idernes 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 04 29

