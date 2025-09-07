Fêtes locales Aurions-Idernes
Fêtes locales Aurions-Idernes dimanche 7 septembre 2025.
Fêtes locales
Salle des fêtes Aurions-Idernes Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-09-07
fin : 2025-09-07
2025-09-07
12h15 vin d’honneur animé par l’orchestre « Les A coups Fun ».
20h buffet campagnard. .
Salle des fêtes Aurions-Idernes 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 04 29
