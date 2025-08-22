Fêtes locales Salle des fêtes Baigts-de-Béarn
Salle des fêtes Route impériale Baigts-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Soirée à la broche animée par Feu de camp.
23h30, au stade Feu d’artifice. .
Salle des fêtes Route impériale Baigts-de-Béarn 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 56 85 99
