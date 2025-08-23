Fêtes locales Salle des fêtes Baigts-de-Béarn

Fêtes locales Salle des fêtes Baigts-de-Béarn samedi 23 août 2025.

Fêtes locales

Salle des fêtes Route impériale Baigts-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Petit-déjeuner béarnais.

10h Tournoi de foot.

12h Pasta box bolognaise.

14h, au castéra Ball trap.

14h30, aire de jeux Concours de pétanque amateurs.

15h30 Course cycliste organisée par le vélo club salisien.

20h Soirée moules frites.

23h Bal animé par Epsilon. .

Salle des fêtes Route impériale Baigts-de-Béarn 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 56 85 99

