Fêtes locales Baigts-de-Béarn
Fêtes locales Baigts-de-Béarn dimanche 24 août 2025.
Fêtes locales
Baigts-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Au Castéra Ball trap.
11h Messe.
11h45 Dépôt de gerbe animé par la banda Batchoise.
12h, à la mairie Vin d’honneur.
12h30 Ball trap et restauration sur place. .
Baigts-de-Béarn 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 56 85 99
