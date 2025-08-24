Fêtes locales Baigts-de-Béarn

Fêtes locales Baigts-de-Béarn dimanche 24 août 2025.

Fêtes locales

Baigts-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-24

fin : 2025-08-24

Date(s) :

2025-08-24

Au Castéra Ball trap.

11h Messe.

11h45 Dépôt de gerbe animé par la banda Batchoise.

12h, à la mairie Vin d’honneur.

12h30 Ball trap et restauration sur place. .

Baigts-de-Béarn 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 56 85 99

