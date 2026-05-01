Fêtes locales Barcus
Fêtes locales Barcus vendredi 15 mai 2026.
Barcus
Fêtes locales
Bourg Barcus Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 19:00:00
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
Les jeunes du village vous invitent à participer aux traditionnelles fêtes de Barcus.
Pour la deuxième soirée, vous pourrez assister à la représentation de la pièce J’aime beaucoup ce que vous faites donnée par la troupe du Théâtre sans nom. Restauration possible avant la pièce de théâtre. .
Bourg Barcus 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37
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English : Fêtes locales
L’événement Fêtes locales Barcus a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Pays Basque
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