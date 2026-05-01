Barcus

Fêtes locales

Bourg Barcus Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 19:00:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Les jeunes du village vous invitent à participer aux traditionnelles fêtes de Barcus.

Pour la deuxième soirée, vous pourrez assister à la représentation de la pièce J’aime beaucoup ce que vous faites donnée par la troupe du Théâtre sans nom. Restauration possible avant la pièce de théâtre. .

Bourg Barcus 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Barcus a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Pays Basque