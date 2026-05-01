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Fêtes locales Barcus

Fêtes locales Barcus

Fêtes locales Barcus vendredi 15 mai 2026.

Adresse : Bourg

Ville : 64130 Barcus

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Barcus

Fêtes locales

Bourg Barcus Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 19:00:00
fin : 2026-05-15

Date(s) :
2026-05-15

Les jeunes du village vous invitent à participer aux traditionnelles fêtes de Barcus.
Pour la deuxième soirée, vous pourrez assister à la représentation de la pièce J’aime beaucoup ce que vous faites donnée par la troupe du Théâtre sans nom. Restauration possible avant la pièce de théâtre.   .

Bourg Barcus 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37 

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Barcus a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Pays Basque

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