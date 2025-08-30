Fêtes locales Bésingrand

Fêtes locales Bésingrand samedi 30 août 2025.

Bésingrand Pyrénées-Atlantiques

Marché des producteurs et artisans composé de 11 exposants.

Concours de pétanque.

Jeux gonflables et Tour de village en moto (prévoir chaussures fermées et vêtements couvrants)

En soirée, salle des fêtes repas .

Bésingrand 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 15 58

