Fêtes locales Betbezer-d’Armagnac
vendredi 31 juillet 2026 · Betbezer-d'Armagnac
Informations pratiques
Betbezer-d’Armagnac
Fêtes locales
Le bourg Betbezer-d’Armagnac Landes
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-07-31
Vendredi concours de belote à 21h.
Samedi Foulée betbézoise (marche de 6km) à 8h, repas Carcassade à 20h et bal disco à 22h.
Dimanche messe solennelle à 1h, apéritif à 12h et concours de pétanque à 14h30.
Lundi déjeuner aux escargots à 12h.
Repas sur réservation avant le 25/07
A Betbezer, la Fête se déroule toujours autour d’une bonne table et dans une ambiance musicale.
On débute le Vendredi à 21h par un concours de belote.
Le Samedi, on se décrasse les jambes avec la foulée betbézoise (marche de 6 km) à 8h puis on se met à table pour un repas Carcassade à 20h qui sera suivi par un bal disco à 22h.
On débute la journée du Dimanche par la Messe solennelle à 11h puis on se réunit autour de l’apéritif à 12h offert par la municipalité. Les boulistes se donneront rendez-vous à 14h30 pour un concours de pétanque.
On conclue les fêtes le Lundi à 12h avec un bon coup de fourchette lors du Déjeuner aux escargots.
Les repas sont sur réservation avant le 25 Juillet. .
Le bourg Betbezer-d’Armagnac 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 88 94
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English : Fêtes locales
Friday: Belote tournament at 9 p.m.
Saturday: Foulée Betbézoise (6-km walk) at 8 a.m., Carcassade dinner at 8 p.m., and disco at 10 p.m.
Sunday: Solemn Mass at 1:00 a.m., aperitif at 12:00 p.m., and pétanque tournament at 2:30 p.m.
Monday: Snail lunch at 12 p.m.
Reservations required by July 25.
L’événement Fêtes locales Betbezer-d’Armagnac a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Landes d’Armagnac
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