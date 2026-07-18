Informations pratiques

Betbezer-d’Armagnac

Fêtes locales

Le bourg Betbezer-d’Armagnac Landes

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-07-31

Vendredi concours de belote à 21h.

Samedi Foulée betbézoise (marche de 6km) à 8h, repas Carcassade à 20h et bal disco à 22h.

Dimanche messe solennelle à 1h, apéritif à 12h et concours de pétanque à 14h30.

Lundi déjeuner aux escargots à 12h.

Repas sur réservation avant le 25/07

A Betbezer, la Fête se déroule toujours autour d’une bonne table et dans une ambiance musicale.

On débute le Vendredi à 21h par un concours de belote.

Le Samedi, on se décrasse les jambes avec la foulée betbézoise (marche de 6 km) à 8h puis on se met à table pour un repas Carcassade à 20h qui sera suivi par un bal disco à 22h.

On débute la journée du Dimanche par la Messe solennelle à 11h puis on se réunit autour de l’apéritif à 12h offert par la municipalité. Les boulistes se donneront rendez-vous à 14h30 pour un concours de pétanque.

On conclue les fêtes le Lundi à 12h avec un bon coup de fourchette lors du Déjeuner aux escargots.

Les repas sont sur réservation avant le 25 Juillet. .

Le bourg Betbezer-d’Armagnac 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 88 94

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English : Fêtes locales

Friday: Belote tournament at 9 p.m.

Saturday: Foulée Betbézoise (6-km walk) at 8 a.m., Carcassade dinner at 8 p.m., and disco at 10 p.m.

Sunday: Solemn Mass at 1:00 a.m., aperitif at 12:00 p.m., and pétanque tournament at 2:30 p.m.

Monday: Snail lunch at 12 p.m.

Reservations required by July 25.

L’événement Fêtes locales Betbezer-d’Armagnac a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Landes d’Armagnac