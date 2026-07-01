Informations pratiques

Biarrotte

Fêtes locales

Centre village Biarrotte Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-24

Et si on se retrouvait pour les fêtes de Biarrotte en juillet?

L’occasion de se créer des souvenirs et de profiter de l’été.

Nombreuses animations proposées par les associations du village, repas, bal…

Téléchargez le programme ci-dessous pour plus d’informations. .

Centre village Biarrotte 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 36 42

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Biarrotte a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Seignanx