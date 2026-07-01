AGENDA · Boueilh-Boueilho-Lasque
Fêtes locales Boueilh-Boueilho-Lasque
samedi 25 juillet 2026 · Boueilh-Boueilho-Lasque
Informations pratiques
Boueilh-Boueilho-Lasque
Fêtes locales
Boueilh-Boueilho-Lasque Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 17:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
17h Course Landaise ! Ganadéria du Vert Galant.
19h30 repas des producteurs et soirée guinguette animé par La FanfaLyre d’Arzacq. .
Boueilh-Boueilho-Lasque 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 86 52 16
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English : Fêtes locales
L’événement Fêtes locales Boueilh-Boueilho-Lasque a été mis à jour le 2026-07-15 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran