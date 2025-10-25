Fêtes locales Salle des fêtes Bouillon

Fêtes locales Salle des fêtes Bouillon samedi 25 octobre 2025.

Fêtes locales

Salle des fêtes Route des potiers Bouillon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Course de brouettes décorées ! Un prix récompensera la plus belle et des lots seront remis aux gagnants. Un jambon sera également à gagner en devinant son poids. 19h repas traditionnel à la salle Joseph Teulé. 23h soirée animée par DJ Rémi Dav. .

Salle des fêtes Route des potiers Bouillon 64410 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 39 07 53

English : Fêtes locales

German : Fêtes locales

Italiano :

Espanol : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Bouillon a été mis à jour le 2025-10-17 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran