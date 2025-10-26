Fêtes locales Salle des fêtes Bouillon
Fêtes locales Salle des fêtes Bouillon dimanche 26 octobre 2025.
Salle des fêtes Route des potiers Bouillon Pyrénées-Atlantiques
Apéritif et repas animé par la Peña Pechu. Sur inscription. .
Salle des fêtes Route des potiers Bouillon 64410 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 39 07 53
