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AGENDA · Boumourt

Fêtes locales Boumourt

samedi 18 juillet 2026 · Boumourt

Fêtes locales Boumourt

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Ville
64370 Boumourt
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Boumourt

Fêtes locales

Boumourt Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 18:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Messe solennelle.
19h Repas animé par les Allumettes.

Menu Gaspacho, Magret de canard frites, fromage, pastis d’Amélie. Sur réservation avant le 9 juillet.   .

Boumourt 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 93 15 39 

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Boumourt a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Coeur de Béarn

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