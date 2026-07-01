Informations pratiques

Boumourt

Fêtes locales

Boumourt Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 18:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Messe solennelle.

19h Repas animé par les Allumettes.

Menu Gaspacho, Magret de canard frites, fromage, pastis d’Amélie. Sur réservation avant le 9 juillet. .

Boumourt 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 93 15 39

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Boumourt a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Coeur de Béarn