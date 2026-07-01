AGENDA · Boumourt
Fêtes locales Boumourt
samedi 18 juillet 2026 · Boumourt
Informations pratiques
Boumourt
Fêtes locales
Boumourt Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 18:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Messe solennelle.
19h Repas animé par les Allumettes.
Menu Gaspacho, Magret de canard frites, fromage, pastis d’Amélie. Sur réservation avant le 9 juillet. .
Boumourt 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 93 15 39
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English : Fêtes locales
L’événement Fêtes locales Boumourt a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Coeur de Béarn
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