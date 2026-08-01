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AGENDA · Burosse-Mendousse

Fêtes locales place de la mairie Burosse-Mendousse

samedi 22 août 2026 · place de la mairie · Burosse-Mendousse

Fêtes locales place de la mairie Burosse-Mendousse

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
place de la mairie
Adresse
Au foyer
Ville
64330 Burosse-Mendousse
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
10 10 10 Tarif réduit

Burosse-Mendousse

Fêtes locales

place de la mairie Au foyer Burosse-Mendousse Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 19:30:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

19h30 repas Américain par Food Truck Manoa (réservation obligatoire avant le 12 août), soirée country et rock à Billy avec le groupe Mad Daddy and his Monkeys . 23h soirée dansante.
Venez en tenue ! Animations lancer de fer à cheval, stand de tir à la corde (soka Tira).   .

place de la mairie Au foyer Burosse-Mendousse 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 20 68 30  animation.burosse@hotmail.com

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Burosse-Mendousse a été mis à jour le 2026-07-31 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran