Fêtes locales place de la mairie Burosse-Mendousse

samedi 22 août 2026 · place de la mairie · Burosse-Mendousse

Informations pratiques

Burosse-Mendousse

Fêtes locales

place de la mairie Au foyer Burosse-Mendousse Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 19:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

19h30 repas Américain par Food Truck Manoa (réservation obligatoire avant le 12 août), soirée country et rock à Billy avec le groupe Mad Daddy and his Monkeys . 23h soirée dansante.

Venez en tenue ! Animations lancer de fer à cheval, stand de tir à la corde (soka Tira). .

place de la mairie Au foyer Burosse-Mendousse 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 20 68 30 animation.burosse@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Burosse-Mendousse a été mis à jour le 2026-07-31 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran