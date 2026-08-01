Informations pratiques

Cabidos

Fêtes locales

Cabidos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 19:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

18h ouverture des buvettes. 20h repas du comité. 23h bal animé par le comité. .

Cabidos 64410 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 10 12 17

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Cabidos a été mis à jour le 2026-08-13 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran