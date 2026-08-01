AGENDA · Cabidos
Fêtes locales Cabidos
samedi 22 août 2026 · Cabidos
Informations pratiques
Cabidos
Fêtes locales
Cabidos Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 19:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
18h ouverture des buvettes. 20h repas du comité. 23h bal animé par le comité. .
Cabidos 64410 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 10 12 17
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English : Fêtes locales
L’événement Fêtes locales Cabidos a été mis à jour le 2026-08-13 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran