AGENDA · Cardesse
Fêtes locales Cardesse
dimanche 16 août 2026 · Cardesse
Informations pratiques
Cardesse
Fêtes locales
Cardesse Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 08:30:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Inscriptions randonnée
9h30 randonnée de 8 km.
19h30 grillades
20h à 22h soirée animée par le groupe Chafao
22h à 00h30 Groupe Say Yes
23h Feu d’artifice .
Cardesse 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 00 47 99
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English : Fêtes locales
L’événement Fêtes locales Cardesse a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Coeur de Béarn