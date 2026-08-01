Informations pratiques

Cardesse

Fêtes locales

Cardesse Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 08:30:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Inscriptions randonnée

9h30 randonnée de 8 km.

19h30 grillades

20h à 22h soirée animée par le groupe Chafao

22h à 00h30 Groupe Say Yes

23h Feu d’artifice .

Cardesse 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 00 47 99

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Cardesse a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Coeur de Béarn