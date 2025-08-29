Fêtes Locales Carrère
Fêtes Locales Carrère vendredi 29 août 2025.
Fêtes Locales
Carrère Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 17 – 17 – 17 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-29
fin : 2025-08-29
Date(s) :
2025-08-29
Astérix et Obélix débarquent au village avec leur cochon de lait ! Sur réservation. .
Carrère 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 59 02 87
L’événement Fêtes Locales Carrère a été mis à jour le 2025-08-22 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran