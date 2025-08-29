Fêtes Locales Carrère

Fêtes Locales Carrère vendredi 29 août 2025.

Carrère Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Astérix et Obélix débarquent au village avec leur cochon de lait ! Sur réservation. .

Carrère 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 59 02 87

