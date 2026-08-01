Informations pratiques

Carrère

Fêtes Locales

Carrère Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 12:50:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

12h repas. 14h tournoi de pétanque et de pala. 19h moules frites animé par Les Oizo de Passage. Soirée chez Basilou. .

Carrère 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 14 50 04

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English : Fêtes Locales

L’événement Fêtes Locales Carrère a été mis à jour le 2026-08-04 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran