AGENDA · Carrère
Fêtes Locales Carrère
samedi 29 août 2026 · Carrère
Informations pratiques
Carrère
Fêtes Locales
Carrère Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 12:50:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
12h repas. 14h tournoi de pétanque et de pala. 19h moules frites animé par Les Oizo de Passage. Soirée chez Basilou. .
Carrère 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 14 50 04
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English : Fêtes Locales
L’événement Fêtes Locales Carrère a été mis à jour le 2026-08-04 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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