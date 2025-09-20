Fêtes locales Casteide-Candau
Fêtes locales Casteide-Candau samedi 20 septembre 2025.
Fêtes locales
Casteide-Candau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Auberge Castédienne (pique-nique participatif).
14h30 à 17h30 Balade et visite historique du village animées par la section patrimoine suivies par une initiation au jeu de quilles de 9.
16h à 19h Atelier jeux en bois artisanaux en plein air.
18h: Messe du village.
20h15 Repas animé par DJ Soul et Swing en Bulle. .
Casteide-Candau 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 22 55 33
English : Fêtes locales
German : Fêtes locales
Italiano :
Espanol : Fêtes locales
L’événement Fêtes locales Casteide-Candau a été mis à jour le 2025-09-16 par OT Coeur de Béarn