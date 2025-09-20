Fêtes locales Casteide-Candau

Fêtes locales Casteide-Candau samedi 20 septembre 2025.

Fêtes locales

Casteide-Candau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Auberge Castédienne (pique-nique participatif).

14h30 à 17h30 Balade et visite historique du village animées par la section patrimoine suivies par une initiation au jeu de quilles de 9.

16h à 19h Atelier jeux en bois artisanaux en plein air.

18h: Messe du village.

20h15 Repas animé par DJ Soul et Swing en Bulle. .

Casteide-Candau 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 22 55 33

