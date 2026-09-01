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AGENDA · Casteide-Candau

Fêtes locales Casteide-Candau

samedi 19 septembre 2026 · Casteide-Candau

Fêtes locales Casteide-Candau

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Salle Jean Lafitau
Ville
64370 Casteide-Candau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Casteide-Candau

Fêtes locales

Salle Jean Lafitau Casteide-Candau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Ouverture de la buvette.
15h à 18h : Olympiade en équipe de 2
Jeux d’adresse, course relais, jeux en bois… Accessible à tout le monde.
20h15 : repas des fêtes animé par Say Yes et DJ Système 64
Menu : velouté de butternut et chipirons à la plancha, puis poulet à la « béarnaise » accompagné de frites, salade,
fromage de brebis, choux pâtissiers et glaces des Givrés des Prés.
Café et digestif offerts

Repas sur réservation jusqu’au 16 septembre   .

Salle Jean Lafitau Casteide-Candau 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 26 71 42 

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Casteide-Candau a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Coeur de Béarn

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