Informations pratiques

Casteide-Candau

Fêtes locales

Salle Jean Lafitau Casteide-Candau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 12:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Vin d’honneur accompagné en musique par le groupe Swing en bulles. .

Salle Jean Lafitau Casteide-Candau 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 68 66

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Casteide-Candau a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Coeur de Béarn