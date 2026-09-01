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AGENDA · Casteide-Candau

Fêtes locales Casteide-Candau

dimanche 20 septembre 2026 · Casteide-Candau

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
12:30:00
Adresse
Salle Jean Lafitau
Ville
64370 Casteide-Candau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Casteide-Candau

Fêtes locales

Salle Jean Lafitau Casteide-Candau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 12:30:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Vin d’honneur accompagné en musique par le groupe Swing en bulles.   .

Salle Jean Lafitau Casteide-Candau 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 68 66 

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Casteide-Candau a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Coeur de Béarn

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