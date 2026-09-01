AGENDA · Casteide-Candau
Fêtes locales Casteide-Candau
dimanche 20 septembre 2026 · Casteide-Candau
Informations pratiques
Casteide-Candau
Fêtes locales
Salle Jean Lafitau Casteide-Candau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 12:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Vin d’honneur accompagné en musique par le groupe Swing en bulles. .
Salle Jean Lafitau Casteide-Candau 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 68 66
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English : Fêtes locales
L’événement Fêtes locales Casteide-Candau a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Coeur de Béarn
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