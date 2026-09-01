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AGENDA · Castetner

Fêtes locales Castetner

dimanche 20 septembre 2026 · Castetner

Fêtes locales Castetner

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Ville
64300 Castetner
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Castetner

Fêtes locales

Castetner Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 11:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Dépôt de gerbe et vin d’honneur offert par la mairie.
12h repas champêtre
Repas adulte Assiette Castetneroise, blanquette de veau à l’ancienne, fromage, café gourmand et digestif.
Repas enfant charcuterie, saucisses, pommes de terre, glace.

Sur inscription avant le 14/09.   .

Castetner 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 95 68 77 

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Castetner a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Coeur de Béarn

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