Informations pratiques

Castetner

Fêtes locales

Castetner Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 11:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Dépôt de gerbe et vin d’honneur offert par la mairie.

12h repas champêtre

Repas adulte Assiette Castetneroise, blanquette de veau à l’ancienne, fromage, café gourmand et digestif.

Repas enfant charcuterie, saucisses, pommes de terre, glace.

Sur inscription avant le 14/09. .

Castetner 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 95 68 77

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Castetner a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Coeur de Béarn