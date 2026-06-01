Fêtes locales Caubios-Loos
Fêtes locales Caubios-Loos jeudi 25 juin 2026.
Caubios-Loos
Fêtes locales
Caubios-Loos Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 19:00:00
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-06-25
19h spectacle de l’école. 19h45 auberge espagnole animée par le comité, DJ Loulou. .
Caubios-Loos 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 51 21 78
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English : Fêtes locales
L’événement Fêtes locales Caubios-Loos a été mis à jour le 2026-06-15 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran