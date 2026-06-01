Caubios-Loos

Fêtes locales

Caubios-Loos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 19:00:00

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

19h spectacle de l’école. 19h45 auberge espagnole animée par le comité, DJ Loulou. .

Caubios-Loos 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 51 21 78

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Caubios-Loos a été mis à jour le 2026-06-15 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran