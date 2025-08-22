Fêtes locales Claracq
Fêtes locales Claracq vendredi 22 août 2025.
Fêtes locales
Salle des fêtes Claracq Pyrénées-Atlantiques
20h30 apéritif. 22h Repas communal.. 23h30/4h30 bal animé par le podium Système D. .
Salle des fêtes Claracq 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 17 17 10
