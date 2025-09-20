Fêtes locales Corbère-Abères

Fêtes locales

Salle des Fêtes Corbère-Abères Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

20h repas sur réservation

23h bal avec Système D .

Salle des Fêtes Corbère-Abères 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 45 71 21

