Fêtes locales Corbère-Abères

Fêtes locales
Salle des Fêtes Corbère-Abères Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
2025-09-20
20h repas sur réservation
23h bal avec Système D .
Salle des Fêtes Corbère-Abères 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 45 71 21
