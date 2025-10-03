Fêtes locales Cuqueron

Fêtes locales Cuqueron vendredi 3 octobre 2025.

Fêtes locales

Cuqueron Pyrénées-Atlantiques

Repas dansant animé par les Z’imprévus.

Menu

Salade campagnarde

Poulet à la créole accompagné de riz et haricots rouge

Fromage du Pays

Russe

Café et vin compris .

Cuqueron 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 21 13 46

