Fêtes locales Cuqueron
Fêtes locales Cuqueron vendredi 3 octobre 2025.
Fêtes locales
Cuqueron Pyrénées-Atlantiques
Repas dansant animé par les Z’imprévus.
Menu
Salade campagnarde
Poulet à la créole accompagné de riz et haricots rouge
Fromage du Pays
Russe
Café et vin compris .
Cuqueron 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 21 13 46
