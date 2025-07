Fêtes locales de Betbezer Betbezer-d’Armagnac

Le bourg Betbezer-d’Armagnac Landes

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif réduit

Début : 2025-08-01

fin : 2025-08-04

2025-08-01

Vendredi concours de belote à 21h.

Samedi repas Carcassade à 20h et animation musicale à 22h.

Dimanche messe solennelle à 9h30, apéritif à 10h30 et concours de pétanque à 15h30.

Lundi déjeuner aux escargots à 12h.

Repas sur réservation avant le 25/07

A Betbezer, la Fête se déroule toujours autour d’une bonne table et dans une ambiance musicale.

On débute le Vendredi à 21h par un concours de belote.

Le Samedi à 20h, on se met à table pour un repas Carcassade qui sera suivi par une animation musicale à 22h.

On débute la journée du Dimanche par la Messe solennelle à 9h30 puis on se réunit autour de l’apéritif à 10h30 offert par la municipalité. Les boulistes se donneront rendez-vous à 15h30 pour un concours de pétanque.

On conclue les fêtes le Lundi à 12h avec un bon coup de fourchette lors du Déjeuner aux escargots.

Les repas sont sur réservation avant le 25 Juillet. .

Le bourg Betbezer-d’Armagnac 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 88 94

English : Fêtes locales de Betbezer

Friday: belote competition at 9pm.

Saturday: Carcassade dinner at 8pm and musical entertainment at 10pm.

Sunday: solemn mass at 9:30am, aperitif at 10:30am and pétanque competition at 3:30pm.

Monday: snail lunch at 12pm.

Reservations required before 25/07

German : Fêtes locales de Betbezer

Freitag: Belote-Wettbewerb um 21 Uhr.

Samstag: Carcassade-Essen um 20 Uhr und musikalische Unterhaltung um 22 Uhr.

Sonntag: feierliche Messe um 9:30 Uhr, Aperitif um 10:30 Uhr und Boule-Wettbewerb um 15:30 Uhr.

Montag: Mittagessen mit Schnecken um 12 Uhr.

Essen auf Reservierung vor dem 25/07

Italiano :

Venerdì: gara di belote alle 21.00.

Sabato: cena Carcassade alle 20:00 e intrattenimento musicale alle 22:00.

Domenica: messa solenne alle 9.30, aperitivo alle 10.30 e gara di pétanque alle 15.30.

Lunedì: pranzo a base di lumache alle 12:00.

I pasti devono essere prenotati entro il 25/07

Espanol : Fêtes locales de Betbezer

Viernes: concurso de belote a las 21.00 horas.

Sábado: comida de carcassade a las 20.00 h y animación musical a las 22.00 h.

Domingo: misa solemne a las 9.30 h, aperitivo a las 10.30 h y concurso de petanca a las 15.30 h.

Lunes: comida de caracoles a las 12h.

Las comidas deben reservarse antes del 25/07

L’événement Fêtes locales de Betbezer Betbezer-d’Armagnac a été mis à jour le 2025-07-09 par OT Landes d’Armagnac