Fêtes locales de Gouze Salle des fêtes de Gouze Mont vendredi 5 septembre 2025.

Salle des fêtes de Gouze 11 route du Bourg Mont Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-09-05

fin : 2025-09-05

2025-09-05

19h Repas d’ouverture: Cochon de lait / frites / tarte aux pommes / café

23h Bal animé par »OSMOZ » .

Salle des fêtes de Gouze 11 route du Bourg Mont 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 36 44 40 comitemalg@gmail.com

