Fêtes locales de Gouze Salle des fêtes de Gouze Mont

Fêtes locales de Gouze Salle des fêtes de Gouze Mont dimanche 7 septembre 2025.

Fêtes locales de Gouze

Salle des fêtes de Gouze 11 route du Bourg Mont Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07

fin : 2025-09-07

Date(s) :

2025-09-07

13h Repas animé par Say Yes.

Menu adulte Duo de pintxos / Estouffade de boeuf / Pommes grenailles / fromage / Paris -Brest / Vin et café

Menu enfants Nuggets / Pommes Smileys / Mousse au chocolat /Chamallows .

Salle des fêtes de Gouze 11 route du Bourg Mont 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 36 44 40 comitemalg@gmail.com

English : Fêtes locales de Gouze

German : Fêtes locales de Gouze

Italiano :

Espanol : Fêtes locales de Gouze

L’événement Fêtes locales de Gouze Mont a été mis à jour le 2025-08-22 par OT Coeur de Béarn