Fêtes locales de Gouze Salle des fêtes de Gouze Mont

Salle des fêtes de Gouze 11 route du Bourg Mont Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-09-07
fin : 2025-09-07
2025-09-07
13h Repas animé par Say Yes.
Menu adulte Duo de pintxos / Estouffade de boeuf / Pommes grenailles / fromage / Paris -Brest / Vin et café
Menu enfants Nuggets / Pommes Smileys / Mousse au chocolat /Chamallows .
Salle des fêtes de Gouze 11 route du Bourg Mont 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 36 44 40 comitemalg@gmail.com
