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Fêtes locales de Limendous Maison pour tous Limendous

vendredi 14 août 2026 · Maison pour tous · Limendous

Fêtes locales de Limendous Maison pour tous Limendous

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Maison pour tous
Adresse
2 Rue du Hourquit
Ville
64420 Limendous
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
17 17 17 Tarif de base plein tarif

Limendous

Fêtes locales de Limendous

Maison pour tous 2 Rue du Hourquit Limendous Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:30:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Beefsteakade   .

Maison pour tous 2 Rue du Hourquit Limendous 64420 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 27 91 11 

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English : Fêtes locales de Limendous

L’événement Fêtes locales de Limendous Limendous a été mis à jour le 2026-08-04 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran