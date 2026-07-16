Fêtes locales de Mugron Mugron
vendredi 7 août 2026 · Mugron
Informations pratiques
Mugron
Fêtes locales de Mugron
Mairie Mugron Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:30:00
fin : 2026-08-10 02:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Du vendredi au lundi soir, un programme riche et varié, mêlant tradition et convivialité
Du vendredi au lundi soir, un programme riche et varié, mêlant tradition et convivialité .
Mairie Mugron 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 73 20 38
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English : Fêtes locales de Mugron
From Friday through Monday evening, a rich and varied program that blends tradition and a warm, friendly atmosphere
L’événement Fêtes locales de Mugron Mugron a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Terres de Chalosse
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