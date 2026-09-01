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AGENDA · Doumy

Fêtes locales D40 Doumy

vendredi 25 septembre 2026 · D40 · Doumy

Fêtes locales D40 Doumy

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
D40
Adresse
Bar tabac Labartette
Ville
64450 Doumy
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
Tarif de base - plein tarif

Doumy

Fêtes locales

D40 Bar tabac Labartette Doumy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:30:00
fin : 2026-09-25

Date(s) :
2026-09-25

Repas moules/frites à Labartette. Réservation jusqu’au 19 septembre.   .

D40 Bar tabac Labartette Doumy 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 47 39 73 

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Doumy a été mis à jour le 2026-09-11 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran