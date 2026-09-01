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AGENDA · Doumy

Fêtes locales Doumy

samedi 26 septembre 2026 · Doumy

Fêtes locales Doumy

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
64450 Doumy
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
7 7 7 Tarif de base - plein tarif

Doumy

Fêtes locales

Doumy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

10h : brunch (à réserver avant le 25 septembre).
13h30 : pétanque et diffusion multiplex du Top 14.
18h/20h : happy hour du comité et tapas.
19h30 : animation du groupe Amasse.
20h : repas du comité. 00h : soirée animé par le comité. (Réservation jusqu’au 19 sept.)   .

Doumy 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 90 02 98 

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Doumy a été mis à jour le 2026-09-11 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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