Fêtes locales Doumy
samedi 26 septembre 2026 · Doumy
Informations pratiques
Doumy
Fêtes locales
Doumy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
10h : brunch (à réserver avant le 25 septembre).
13h30 : pétanque et diffusion multiplex du Top 14.
18h/20h : happy hour du comité et tapas.
19h30 : animation du groupe Amasse.
20h : repas du comité. 00h : soirée animé par le comité. (Réservation jusqu’au 19 sept.) .
Doumy 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 90 02 98
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fêtes locales
L’événement Fêtes locales Doumy a été mis à jour le 2026-09-11 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
À voir aussi à Doumy (Pyrénées-Atlantiques)
- Fêtes locales D40 Doumy 25 septembre 2026