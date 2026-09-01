Informations pratiques

Doumy

Fêtes locales

Doumy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

10h : brunch (à réserver avant le 25 septembre).

13h30 : pétanque et diffusion multiplex du Top 14.

18h/20h : happy hour du comité et tapas.

19h30 : animation du groupe Amasse.

20h : repas du comité. 00h : soirée animé par le comité. (Réservation jusqu’au 19 sept.) .

Doumy 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 90 02 98

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Doumy a été mis à jour le 2026-09-11 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran