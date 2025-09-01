Fêtes locales Duhort-Bachen
Début : 2025-09-01
fin : 2025-09-07
LUNDI et MARDI Aux arènes 19h TOURNOI CORPO DE VOLLEY Restauration buvette
JEUDI à 20h30 LOTO BINGO
VENDREDI à 20h00 MECHOUI, Sur réservation au près de Mathilde 06 78 07 65 40. Menu Tourin, Entrée duhortoise, Mouton grillé, flageolets, Salade/Fromage, Tarte aux fruits. Vin et café compris Adulte 17€, Enfant 8€, jusqu’à 10 ans) 23h00 OUVERTURE DE LA BODEGUITA
SAMEDI à 10h00 Phases finales tournoi de volley Aux arènes, 12h00 REPAS SUR LA PLACE DU VILLAGE Steak grillé, Haricots verts, Glace. 6€ 13h30 SPECTACLE POUR LES ENFANTS « CLOWN BIGOUDI » — GRATUIT , 19h30 GRANDE SOIRÉE BODEGA ET BANDAS. Menu Eventail de melon, Jambon grillé Piperade Frites, Tarte aux pommes. Adulte 13€, Enfant 7€, 21h00 GRANDE CAVALCADE, 13h00 BODEGA Menu Poisson bellevue, Araignées de porc-Frites, Fondant au chocolat. Adulte 13€, Enfant 7€, 17h00 COURSE LANDAISE .
Salles des fêtes Duhort-Bachen 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 07 65 40
