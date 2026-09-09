Informations pratiques

Morlaàs

Fêtes locales et octobre rose

Place de la Hourquie Morlaàs Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:30:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Morlaàs voit la vie en rose.

11h, fronton de la salle omnisport : grande marche solidaire en faveur de l’association Miralutz.

12h30 : repas convivial du comité des fêtes dans un esprit guinguette.

14h : spectacle Arno Sinic magicien.

18h : théâtre : « Générationn’elles », une comédie drôle et engagée qui célèbre les femmes.

20h30 : repas convivial du comité des fêtes dans un esprit guinguette.

Animation avec Sextoys Brass Band.

Manège durant les 3 jours. .

Place de la Hourquie Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine comitedesfetesmorlaas@gmail.com

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English : Fêtes locales et octobre rose

L’événement Fêtes locales et octobre rose Morlaàs a été mis à jour le 2026-09-09 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran