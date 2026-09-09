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AGENDA · Morlaàs

Fêtes locales et octobre rose Morlaàs

samedi 10 octobre 2026 · Morlaàs

Fêtes locales et octobre rose Morlaàs

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
Place de la Hourquie
Ville
64160 Morlaàs
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Morlaàs

Fêtes locales et octobre rose

Place de la Hourquie Morlaàs Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:30:00
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-10

Morlaàs voit la vie en rose.
11h, fronton de la salle omnisport : grande marche solidaire en faveur de l’association Miralutz.
12h30 : repas convivial du comité des fêtes dans un esprit guinguette.
14h : spectacle Arno Sinic magicien.
18h : théâtre : « Générationn’elles », une comédie drôle et engagée qui célèbre les femmes.
20h30 : repas convivial du comité des fêtes dans un esprit guinguette.
Animation avec Sextoys Brass Band.
Manège durant les 3 jours.   .

Place de la Hourquie Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   comitedesfetesmorlaas@gmail.com

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English : Fêtes locales et octobre rose

L’événement Fêtes locales et octobre rose Morlaàs a été mis à jour le 2026-09-09 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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