Fêtes locales et octobre rose Morlaàs
samedi 10 octobre 2026 · Morlaàs
Informations pratiques
Morlaàs
Fêtes locales et octobre rose
Place de la Hourquie Morlaàs Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:30:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Morlaàs voit la vie en rose.
11h, fronton de la salle omnisport : grande marche solidaire en faveur de l’association Miralutz.
12h30 : repas convivial du comité des fêtes dans un esprit guinguette.
14h : spectacle Arno Sinic magicien.
18h : théâtre : « Générationn’elles », une comédie drôle et engagée qui célèbre les femmes.
20h30 : repas convivial du comité des fêtes dans un esprit guinguette.
Animation avec Sextoys Brass Band.
Manège durant les 3 jours. .
Place de la Hourquie Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine comitedesfetesmorlaas@gmail.com
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English : Fêtes locales et octobre rose
L’événement Fêtes locales et octobre rose Morlaàs a été mis à jour le 2026-09-09 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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